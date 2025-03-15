В спецназе «Ахмат» заявили о продвижении ВС РФ в сторону Сум
Замкомандира «Ахмата» Разведчик: ВС РФ движутся в сторону украинского города Сумы
Российские военные продвигаются в сторону украинского города Сумы. Об этом рассказал заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик.
«Эту задачу я озвучивать не могу, до каких границ. Но я вам скажу, что мы уже двигаемся в сторону Сум», — рассказал Разведчик в эфире телеканала «Россия 1».
Он также заявил, что в некоторых местах Суджи Курской области есть небольшие очаги сопротивления остатков украинской армии. Некоторые бойцы ВСУ были брошены командованием и теперь прячутся в подвалах.
Ранее Life.ru сообщал, что жители Сумской области Украины отказались эвакуироваться из прифронтовой зоны, так как ждут прихода русских. При этом, власти региона решили принудительно эвакуировать людей из восьми населённых пунктов приграничного Сумского района. Кроме того, ВСУ начали направлять на Сумское направление все свои резервы после провала под Курском.
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