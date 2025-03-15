В спецназе «Ахмат» заявили о продвижении ВС РФ в сторону Сум

Российские военные продвигаются в сторону украинского города Сумы. Об этом рассказал заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик.

«Эту задачу я озвучивать не могу, до каких границ. Но я вам скажу, что мы уже двигаемся в сторону Сум», — рассказал Разведчик в эфире телеканала «Россия 1».