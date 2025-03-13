ВСУ после провала в Курской области экстренно перебрасывают резервы под Сумы

Командование украинских войск направляет все резервы из-под Житомира и Одессы на Сумское направление. Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселёв в беседе с ТАСС. Сообщается, что провал в Курской области вверг ВСУ в хаос.

«Эти резервы планируется направлять в район Сумской области для того, чтобы остановить продвижение русской армии, то есть заткнуть дыру, которая образовалась», — говорится в сообщении.