ВСУ после провала в Курской области экстренно перебрасывают резервы под Сумы
Эксперт Киселёв: ВСУ экстренно перебрасывают все резервы на Сумское направление
Командование украинских войск направляет все резервы из-под Житомира и Одессы на Сумское направление. Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселёв в беседе с ТАСС. Сообщается, что провал в Курской области вверг ВСУ в хаос.
«Эти резервы планируется направлять в район Сумской области для того, чтобы остановить продвижение русской армии, то есть заткнуть дыру, которая образовалась», — говорится в сообщении.
Эксперт предположил, что киевский режим может перебросить на Сумское направление солдат из приграничья Приднестровья и Белоруссии. По его словам, именно нехватка личного состава и техники подтолкнули Владимира Зеленского к перемирию. Киселёв также не исключил более жестокий отлов мужчин военкомами в Незалежной.
Напомним, ранее российские подразделения провели в Курской области отличную операцию «Поток», в рамках которой сотни бойцов ВС РФ прошли по газопроводной трубе в Суджу и вышли в тыл противника, нарушив его оборону. Вскоре военкоры сообщили об освобождении города. Позже на Украине признали утрату Суджи.
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