Песков допустил, что Путин сегодня сделает заявление по Украине
Президент Российской Федерации Владимир Путин может сделать заявление по вопросам, касающимся Украины, во время пресс-конференции, запланированной на 13 марта в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС не исключил, что такие вопросы могут быть подняты.
Напомним, что сегодня пройдёт совместная пресс-конференция Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, которая состоится по итогам их переговоров. Ожидается, что обсуждаемые темы будут охватывать широкий спектр вопросов, включая двусторонние отношения и текущую международную обстановку.
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