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Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 марта, 06:25

Песков допустил, что Путин сегодня сделает заявление по Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин может сделать заявление по вопросам, касающимся Украины, во время пресс-конференции, запланированной на 13 марта в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС не исключил, что такие вопросы могут быть подняты.

Напомним, что сегодня пройдёт совместная пресс-конференция Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, которая состоится по итогам их переговоров. Ожидается, что обсуждаемые темы будут охватывать широкий спектр вопросов, включая двусторонние отношения и текущую международную обстановку.

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Life.ru

Оксана Попова
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