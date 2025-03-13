Песков допустил, что Путин сегодня сделает заявление по Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин может сделать заявление по вопросам, касающимся Украины, во время пресс-конференции, запланированной на 13 марта в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС не исключил, что такие вопросы могут быть подняты.