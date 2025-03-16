Названо число освобождённых ВС РФ в Харьковской области населённых пунктов

Российские войска продолжают удерживать контроль над территорией Харьковской области. Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев заявил, что под контролем Армии России находится порядка 70 населённых пунктов, причём 10 из них были взяты под контроль российскими военнослужащими с начала текущего года. Информацию передаёт ТАСС.

«В течение прошлого года было освобождено порядка 60 населённых пунктов, в 34 из которых Харьковская ВГА установила административный контроль», — рассказал он.

Также Ганчев отметил, что ещё 10 населённых пунктов находятся в настоящее время в так называемой серой зоне.

«Всё, что мы сможем сделать сейчас — эвакуировать население», — указал глава Харьковской ВГА.