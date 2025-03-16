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16 марта, 10:31

Названо число освобождённых ВС РФ в Харьковской области населённых пунктов

Ганчев: Армия России освободила 70 населённых пунктов в Харьковской области

Российские войска продолжают удерживать контроль над территорией Харьковской области. Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев заявил, что под контролем Армии России находится порядка 70 населённых пунктов, причём 10 из них были взяты под контроль российскими военнослужащими с начала текущего года. Информацию передаёт ТАСС.

«В течение прошлого года было освобождено порядка 60 населённых пунктов, в 34 из которых Харьковская ВГА установила административный контроль», — рассказал он.

Также Ганчев отметил, что ещё 10 населённых пунктов находятся в настоящее время в так называемой серой зоне.

«Всё, что мы сможем сделать сейчас — эвакуировать население», — указал глава Харьковской ВГА.

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Ранее стало известно, что российским войскам осталось 7 км до взятия в клещи Купянска в Харьковской области. Армия России расширяет зону контроля на правом берегу Оскола, а также ведёт активное наступление на левом берегу.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Ольга Сливченко
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