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7 марта, 14:48

Харьковских студентов начали отчислять из вузов за отказ участвовать в подготовке ВСУ

Ганчев: Харьковских студентов отчисляют за отказ участвовать в подготовке ВСУ

Студенты высших учебных заведений части Харьковской области, которая находится под контролем Киева, сталкиваются с отчислениями из-за отказа от участия в базовой военной подготовке, необходимой для пополнения рядов ВСУ. Об этом сообщил Виталий Ганчев, глава региональной военно-гражданской администрации (ВГА).

Напомним, на Украине с сентября 2024 года была введена система базовой военной подготовки, которая заменяет традиционную срочную службу в армии. Теоретическая часть курса является обязательной для всех студентов, в то время как практическая часть обязательна лишь для мужчин, обучающихся и признанных годными по состоянию здоровья.

«Если кто-то из молодых людей отказывается в этом участвовать, то сразу же применяются жесткие меры наказания, вплоть до отчисления», — написал Ганчев в соцсетях.

Согласно его заявлению, аналогичные требования распространяются и на мужчин-преподавателей военно-учебных заведений. Их мобилизуют вне зависимости от звания и стажа службы. После мобилизации они направляются в качестве рядовых военных непосредственно на линию боевого соприкосновения.

Глава ВГА отметил, что введённые меры связаны с ощутимыми потерями ВСУ. Таким образом власти стремятся восполнить недостаток в рядах армии. Он также указал на то, что значительная часть населения не желает рисковать своей жизнью ради амбиций Владимира Зеленского. Ганчев предостерёг, что попытки привлечь молодёжь на фронт могут привести к трагическим последствиям, включая тысячи «загубленных жизней».

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Напомним, ранее на Украине стартовал приём на контрактную службу новобранцев в возрасте от 18 до 24 лет. Тем, кто решит вступить в ряды ВСУ, обещали выплату в размере одного миллиона гривен (примерно 2,3 миллиона рублей), которая будет разделена на три части: 20% сразу, а оставшаяся сумма — в течение службы. Контракт заключается на срок в один год, после чего оставшимся в живых предоставляется отсрочка от мобилизации на 12 месяцев.

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Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Наталья Демьянова
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