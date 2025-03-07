Студенты высших учебных заведений части Харьковской области, которая находится под контролем Киева, сталкиваются с отчислениями из-за отказа от участия в базовой военной подготовке, необходимой для пополнения рядов ВСУ. Об этом сообщил Виталий Ганчев, глава региональной военно-гражданской администрации (ВГА).

Напомним, на Украине с сентября 2024 года была введена система базовой военной подготовки, которая заменяет традиционную срочную службу в армии. Теоретическая часть курса является обязательной для всех студентов, в то время как практическая часть обязательна лишь для мужчин, обучающихся и признанных годными по состоянию здоровья.

«Если кто-то из молодых людей отказывается в этом участвовать, то сразу же применяются жесткие меры наказания, вплоть до отчисления», — написал Ганчев в соцсетях.

Согласно его заявлению, аналогичные требования распространяются и на мужчин-преподавателей военно-учебных заведений. Их мобилизуют вне зависимости от звания и стажа службы. После мобилизации они направляются в качестве рядовых военных непосредственно на линию боевого соприкосновения.

Глава ВГА отметил, что введённые меры связаны с ощутимыми потерями ВСУ. Таким образом власти стремятся восполнить недостаток в рядах армии. Он также указал на то, что значительная часть населения не желает рисковать своей жизнью ради амбиций Владимира Зеленского. Ганчев предостерёг, что попытки привлечь молодёжь на фронт могут привести к трагическим последствиям, включая тысячи «загубленных жизней».