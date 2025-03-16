Женские духи и гранатомёт: Появилось видео из подземного логова командиров ВСУ в Судже

Российские бойцы обнаружили командный пункт ВСУ в освобождённом городе Суджа в Курской области и показали, как выглядит укрытие противника в подвальных помещениях жилого дома. Кадрами из региона поделились наши коллеги из Kp.ru.

Подземный командный пункт ВСУ в Судже. Видео © VK / КР - ВИДЕО

На видео можно увидеть места для отдыха ВСУ, импровизированную столовую и сам пункт управления войсками, в котором установлены большие мониторы и оргтехника. Кроме того, в помещениях нашли различные тетради с записями и полностью рабочую радиостанцию, а также оружие с боекомплектом, запасы воды, провизии и элементы обмундирования. К примеру, командиры ВСУ бросили в логове шведский гранатомёт AT4.