Женские духи и гранатомёт: Появилось видео из подземного логова командиров ВСУ в Судже
ВС РФ сняли на видео подземный командный пункт ВСУ в Судже с брошенной амуницией
Российские бойцы обнаружили командный пункт ВСУ в освобождённом городе Суджа в Курской области и показали, как выглядит укрытие противника в подвальных помещениях жилого дома. Кадрами из региона поделились наши коллеги из Kp.ru.
Подземный командный пункт ВСУ в Судже. Видео © VK / КР - ВИДЕО
На видео можно увидеть места для отдыха ВСУ, импровизированную столовую и сам пункт управления войсками, в котором установлены большие мониторы и оргтехника. Кроме того, в помещениях нашли различные тетради с записями и полностью рабочую радиостанцию, а также оружие с боекомплектом, запасы воды, провизии и элементы обмундирования. К примеру, командиры ВСУ бросили в логове шведский гранатомёт AT4.
Все помещения в подвале были обеспечены электричеством и даже была организована примитивная система отопления. Кроме того, военный корреспондент объяснил, что украинские солдаты активно забирали вещи, оставленные местными жителями, включая матрасы, мобильные телефоны, холодильники и фотоаппараты. Автор ролика отметил, что в помещениях сильно пахло женскими духами. По сведениям российских военных, в пункте были как минимум две женщины.
Напомним, что 13 марта было официально объявлено об освобождении города Суджа. Главную роль сыграла операция «Поток». В Минобороны России уже показали видеоматериалы из данного населённого пункта, на которых видно, что практически все здания в городе разрушены или подверглись значительным повреждениям. Улицы завалены обломками от активных боевых действий, а на некоторых из них можно заметить тела военнослужащих ВСУ.
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