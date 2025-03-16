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16 марта, 09:16

Генштаб ВСУ спустя 3 дня признал потерю Суджи

Генштаб Украины подтвердил оставление ВСУ Суджи в Курской области

ВСУ оставили позиции в городе Суджа Курской области и ушли ближе к российско-украинской границе. Об этом говорится в заявлении Генштаба Незалежной спустя 3 дня после взятия города.

На карте, опубликованной пресс-службой, в воскресенье утром, населённый пункт находится под контролем российских войск.

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Минобороны официально подтвердило освобождение города 13 марта. Отбить позиции помогла операция «Поток»: сотни бойцов ВС РФ шесть дней пробирались в тыл противника по газопроводной трубе. В МО позже показали кадры из населённого пункта. На кадрах видно, что в городе почти все здания разрушены или сильно повреждены. Улицы завалены обломками из-за активных боевых действий. Также на некоторых из них можно увидеть тела военнослужащих ВСУ.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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