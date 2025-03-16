Военнослужащие спецназа «Ахмат» привозят провизию и лекарственные препараты местному населению освобождённых населённых пунктов Курской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Местная жительница Марина Бабкина поблагодарила солдат за поддержку и за то, что они проявляют интерес к судьбе местного населения, пережившего вторжение украинских войск. По её словам, еды привезли действительно много.

«И морально поддерживают, и приходят спрашивают. И генерал сам к нам приезжал, ему огромное спасибо и мы очень всем благодарны», — сказала женщина.