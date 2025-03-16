Бойцы спецназа «Ахмат» привозят еду и лекарства пережившим вторжение под Курском
Военнослужащие спецназа «Ахмат» привозят провизию и лекарственные препараты местному населению освобождённых населённых пунктов Курской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
Местная жительница Марина Бабкина поблагодарила солдат за поддержку и за то, что они проявляют интерес к судьбе местного населения, пережившего вторжение украинских войск. По её словам, еды привезли действительно много.
«И морально поддерживают, и приходят спрашивают. И генерал сам к нам приезжал, ему огромное спасибо и мы очень всем благодарны», — сказала женщина.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что власти региона разрабатывают стратегию восстановления освобождённых территорий. Сделать предстоит действительно много, поскольку одну только Суджу украинские боевики превратили в руины.
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