В Курской области начали формировать стратегию восстановления освобождённых территорий

Восстановительные работы в Курской области начнутся с Суджи и Суджанского района. К формированию стратегии подключили всех — от депутатов до общественников. Первое обсуждение плана развития и восстановления длилось около трёх часов. Среди главных задач — разминирование территорий, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Ключевая задача — вернуть число населения на тот уровень, который был до начала вторжения. Это немногим более 152 тыс. человек. На август 2024-го в Суджанском районе жили более 24 тыс. человек, в административном центре — около 5 тыс. На территории района находилось около 10 тыс. домовладений», — заявил Хинштейн.

Врио губернатора поручил предпринимателям подготовить предложения по развитию своих предприятий, чтобы понять дальнейшие шаги по восстановлению экономики. Среди всех жителей района проведут опрос, готовы ли они вернуться жить в регион. По каждому населённому пункту подготовят конкретный план по количеству медучреждений, школ, детский садов и других социальных объектов.