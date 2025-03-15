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Регион
15 марта, 19:16

В Курской области начали формировать стратегию восстановления освобождённых территорий

Хинштейн: Восстановление Курской области начнётся с Суджи и Суджанского района

Александр Хинштейн на собрании по развитию стратегии восстановления. Обложка © Telegram/ Александр Хинштейн

Александр Хинштейн на собрании по развитию стратегии восстановления. Обложка © Telegram/ Александр Хинштейн

Восстановительные работы в Курской области начнутся с Суджи и Суджанского района. К формированию стратегии подключили всех — от депутатов до общественников. Первое обсуждение плана развития и восстановления длилось около трёх часов. Среди главных задач — разминирование территорий, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Ключевая задача — вернуть число населения на тот уровень, который был до начала вторжения. Это немногим более 152 тыс. человек. На август 2024-го в Суджанском районе жили более 24 тыс. человек, в административном центре — около 5 тыс. На территории района находилось около 10 тыс. домовладений», — заявил Хинштейн.

Врио губернатора поручил предпринимателям подготовить предложения по развитию своих предприятий, чтобы понять дальнейшие шаги по восстановлению экономики. Среди всех жителей района проведут опрос, готовы ли они вернуться жить в регион. По каждому населённому пункту подготовят конкретный план по количеству медучреждений, школ, детский садов и других социальных объектов.

Кроме того, Хинштейн поддержал идею жителей оставить в регионе объект, который напоминал бы о произошедших событиях. Возможно, таким памятником для будущих поколений станет многострадальный магазин «Пятёрочка» — первое здание, которое увидели ВСУ, въезжая в Суджу. Её постарались уничтожить и расписать различными надписями. К восстановлению района могут привлечь пленных солдат ВСУ.

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Полина Никифорова
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