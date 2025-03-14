Ремонтировать «Пятёрочки» и дороги: Пленных ВСУшников могут привлечь к восстановлению Суджи
Mash: Пленных солдат ВСУ могут отправить в Суджу для ремонта «Пятёрочек»
Общественники из «Ветеранов России» предложили один из вариантов того, как поступить с пленными солдатами Вооружённых сил Украины (ВСУ). Там считают, что украинских военнослужащих нужно отправить в Суджу, чтобы они восстанавливали город, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, ВСУшников могут отправить в Суджу отмывать и ремонтировать разрисованные ими «Пятёрочки». Военные также могут разбирать завалы, восстанавливать разрушенные дороги и здания и вывозить тела погибших.
План был составлен по аналогии со Второй мировой войной. Тогда к восстановлению территорий привлекли около 3 миллионов солдат, воевавших против СССР. По словам одного из добровольцев спецоперации, это будет справедливое покаяние украинцев перед народом России — через осознание последствий и тяжёлый труд.
Напомним, что в четверг, 13 марта, официально подтвердилось освобождение Суджи. Сотни наших бойцов шесть дней пробирались в тыл противника по газопроводной трубе. Местные жители встречали освободителей со слезами радости на глазах. Трогательным видео поделился Life.ru.
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