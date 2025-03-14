Общественники из «Ветеранов России» предложили один из вариантов того, как поступить с пленными солдатами Вооружённых сил Украины (ВСУ). Там считают, что украинских военнослужащих нужно отправить в Суджу, чтобы они восстанавливали город, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, ВСУшников могут отправить в Суджу отмывать и ремонтировать разрисованные ими «Пятёрочки». Военные также могут разбирать завалы, восстанавливать разрушенные дороги и здания и вывозить тела погибших.