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14 марта, 15:45

«Братан, оно стоило того?» Брошенного и окровавленного бойца ВСУ нашли в подвале в Судже

В подвале в Судже нашли брошенного сослуживцами окровавленного бойца ВСУ

В подвале одного из домов в освобождённой Судже обнаружили окровавленного украинского солдата. Его бросили убегающие сослуживцы. Об этом сообщает неофициальная пресс-служба ВДВ.

Раненого бойца ВСУ нашли в подвале в Судже. Видео © Неофициальная пресс-служба ВДВ

«Братан, оно стоило того, идти воевать?» — спрашивают российские бойцы, однако ответ украинца разобрать невозможно.

Отмечается, что сослуживцы бросили раненого ВСУшника в подвале одного без провизии и воды. Помимо крови на лице, у мужчины какая-то проблема с ногами. Вероятно, он не может передвигаться.

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Сегодня, 14 марта, Минобороны России доложило об освобождении Гончаровки в Курской области, что лишило ВСУ путей к отступлению. А накануне российские бойцы освободили город Суджа. Президент РФ Владимир Путин ранее указывал на полную изоляцию ВСУ в Курской области. При этом у блокированных бойцов ВСУшников будет выбор: сдаться в плен или погибнуть, отметил глава государства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николай Рюмин
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