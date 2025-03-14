«Братан, оно стоило того?» Брошенного и окровавленного бойца ВСУ нашли в подвале в Судже

В подвале одного из домов в освобождённой Судже обнаружили окровавленного украинского солдата. Его бросили убегающие сослуживцы. Об этом сообщает неофициальная пресс-служба ВДВ.

Отмечается, что сослуживцы бросили раненого ВСУшника в подвале одного без провизии и воды. Помимо крови на лице, у мужчины какая-то проблема с ногами. Вероятно, он не может передвигаться.