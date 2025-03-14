«Надо ожидать»: Политолог раскрыл, к чему готовятся ВСУ в Курской области
Политолог Перенджиев предупредил о возможных контратаках ВСУ в Курской области
Не до конца выбитые из Курской области бойцы ВСУ могут предпринять попытки контратаки для возврата утраченных территорий. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.
«ВСУ там уже отдышались, как говорится. Командование более-менее сориентировалось. Так что, конечно, сейчас они будут пытаться удержать хотя бы эти районы, и не только удержать. Надо ожидать, что могут последовать и контратаки в целях снова вернуть утраченные территории», — сказал специалист в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что у ВСУ может не оставаться достаточных ресурсов для выполнения своих планов. Однако зарубежные страны могут сыграть важную роль, предоставляя поддержку через наёмников и частные военные компании. Перенджиев подчеркнул, что нельзя недооценивать ситуацию, поскольку Украина может подготовить неожиданные действия.
Напомним, ранее сегодня, 14 марта, Минобороны сообщило об освобождении Гончаровки в Курской области. Это сделала группировка ВС РФ «Север». А накануне российские бойцы освободили город Суджа. Ранее президент России Владимир Путин заявил о полной изоляции ВСУ в Курской области. Группировка украинских войск находится под огневым контролем ВС РФ.
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