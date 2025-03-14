«Надо ожидать»: Политолог раскрыл, к чему готовятся ВСУ в Курской области

Не до конца выбитые из Курской области бойцы ВСУ могут предпринять попытки контратаки для возврата утраченных территорий. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

«ВСУ там уже отдышались, как говорится. Командование более-менее сориентировалось. Так что, конечно, сейчас они будут пытаться удержать хотя бы эти районы, и не только удержать. Надо ожидать, что могут последовать и контратаки в целях снова вернуть утраченные территории», — сказал специалист в беседе с NEWS.ru.