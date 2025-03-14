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Регион
14 марта, 13:07

«Надо ожидать»: Политолог раскрыл, к чему готовятся ВСУ в Курской области

Политолог Перенджиев предупредил о возможных контратаках ВСУ в Курской области

Не до конца выбитые из Курской области бойцы ВСУ могут предпринять попытки контратаки для возврата утраченных территорий. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

«ВСУ там уже отдышались, как говорится. Командование более-менее сориентировалось. Так что, конечно, сейчас они будут пытаться удержать хотя бы эти районы, и не только удержать. Надо ожидать, что могут последовать и контратаки в целях снова вернуть утраченные территории», — сказал специалист в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что у ВСУ может не оставаться достаточных ресурсов для выполнения своих планов. Однако зарубежные страны могут сыграть важную роль, предоставляя поддержку через наёмников и частные военные компании. Перенджиев подчеркнул, что нельзя недооценивать ситуацию, поскольку Украина может подготовить неожиданные действия.

ВСУ лишились возможности сбежать из Курской области после освобождения Гончаровки
ВСУ лишились возможности сбежать из Курской области после освобождения Гончаровки

Напомним, ранее сегодня, 14 марта, Минобороны сообщило об освобождении Гончаровки в Курской области. Это сделала группировка ВС РФ «Север». А накануне российские бойцы освободили город Суджа. Ранее президент России Владимир Путин заявил о полной изоляции ВСУ в Курской области. Группировка украинских войск находится под огневым контролем ВС РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Мария Любицкая
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