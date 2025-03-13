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13 марта, 12:45

В X5 Retail Group прокомментировали дальнейшую судьбу многострадальной «Пятёрочки» в Судже

Глава PR-отдела X5 Кузнецов: Пока рано говорить о будущем «Пятёрочки» в Судже

Пока рано говорить о дальнейшей судьбе магазина «Пятёрочка» в Судже, который разграбили украинские военные. Об этом сказал глава управления по связям с общественностью X5 Retail Group Денис Кузнецов.

«Ещё рано говорить [о судьбе разграбленной «Пятёрочки» в Судже]. Когда мы будем готовы что-то по этому поводу заявить, то обязательно напишем», — объяснил он в беседе c NEWS.ru.
В Судже и окрестностях остаются сотни мирных жителей
В Судже и окрестностях остаются сотни мирных жителей

Напомним, «Пятёрочка» в Судже на днях перешла под контроль Армии России. В период оккупации города ВСУ магазин удивительным образом превратился в Мекку для украинских военнослужащих, которые упражнялись там в настенной живописи и прочих видах вандализма. Военный корреспондент показал, как здание «Пятёрочки» выглядит сейчас.

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Юрий Лысенко
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