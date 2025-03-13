В Судже и окрестностях остаются сотни мирных жителей

Не менее 400 мирных жителей до сих пор остаются в Судже и ближайших освобождённых населённых пунктах, половина из которых в райцентре. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов.

«Более 200 человек остаётся в Судже и непосредственно в прилегающих населённых пунктах. Вчера мы установили, что в Казачьей Локне более 100 человек. Вчера вечером наши ребята вывезли 19 человек», — сказал он.

Он также уточнил, что сегодня с раннего утра мирных жителей вывозят из небезопасной зоны. К эвакуации также подключились сотрудники МЧС. По словам Алаудинова, в общей сложности на этом участке находятся около 400 человек.