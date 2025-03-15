Военный корреспондент Мурад Газдиев показал, как сейчас выглядит многострадальная «Пятёрочка» за Суджей, в населённом пункте Заолешенка. Видео магазина, в котором любили фотографироваться ВСУшники, опубликовал RT.

Военкор Газдиев показал, как выглядит «Пятёрочка» в Заолешенке. Видео © RT

«Это первое здание, которое ВСУ видели, въезжая в Суджу», — отметил военкор.

«Пятёрочка» находится всего в семи километрах от украинской границы. Супермаркет стал для украинских военнослужащих чем-то вроде «неофициального мемориала». Его постарались уничтожить и расписать различными надписями.