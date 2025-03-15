Военкор показал изнутри многострадальную «Пятёрочку» под Суджей
Военкор Газдиев показал изнутри разгромленную ВСУ «Пятёрочку» под Суджей
Военный корреспондент Мурад Газдиев показал, как сейчас выглядит многострадальная «Пятёрочка» за Суджей, в населённом пункте Заолешенка. Видео магазина, в котором любили фотографироваться ВСУшники, опубликовал RT.
Военкор Газдиев показал, как выглядит «Пятёрочка» в Заолешенке. Видео © RT
«Это первое здание, которое ВСУ видели, въезжая в Суджу», — отметил военкор.
«Пятёрочка» находится всего в семи километрах от украинской границы. Супермаркет стал для украинских военнослужащих чем-то вроде «неофициального мемориала». Его постарались уничтожить и расписать различными надписями.
Ранее Минобороны России показало новые кадры из освобождённой Суджи в Курской области. На видео видно, что в городе практически все здания разрушены или серьёзно повреждены. Улицы переполнены руинами из-за интенсивных боевых действий. Кроме того, на некоторых из них находятся тела ВСУшников.