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15 марта, 18:20

Военкор показал изнутри многострадальную «Пятёрочку» под Суджей

Военкор Газдиев показал изнутри разгромленную ВСУ «Пятёрочку» под Суджей

Военный корреспондент Мурад Газдиев показал, как сейчас выглядит многострадальная «Пятёрочка» за Суджей, в населённом пункте Заолешенка. Видео магазина, в котором любили фотографироваться ВСУшники, опубликовал RT.

Военкор Газдиев показал, как выглядит «Пятёрочка» в Заолешенке. Видео © RT

«Это первое здание, которое ВСУ видели, въезжая в Суджу», — отметил военкор.

«Пятёрочка» находится всего в семи километрах от украинской границы. Супермаркет стал для украинских военнослужащих чем-то вроде «неофициального мемориала». Его постарались уничтожить и расписать различными надписями.

Ремонтировать «Пятёрочки» и дороги: Пленных ВСУшников могут привлечь к восстановлению Суджи
Ремонтировать «Пятёрочки» и дороги: Пленных ВСУшников могут привлечь к восстановлению Суджи

Ранее Минобороны России показало новые кадры из освобождённой Суджи в Курской области. На видео видно, что в городе практически все здания разрушены или серьёзно повреждены. Улицы переполнены руинами из-за интенсивных боевых действий. Кроме того, на некоторых из них находятся тела ВСУшников.

Обложка ©

RT

Алена Пенчугина
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