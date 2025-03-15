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15 марта, 12:04

ВСУ оставили руины: Минобороны показало чудовищные фото и видео из освобождённой Суджи

Минобороны РФ показало новые фото и видео из освобождённой Суджи

Одна из улиц в Судже теперь выглядит так. Обложка © Telegram / Минобороны России

Одна из улиц в Судже теперь выглядит так. Обложка © Telegram / Минобороны России

Минобороны России показало новые кадры из освобождённой Суджи в Курской области. Фото и видео появились в телеграм-канале ведомства.

Новые кадры из освобождённой Суджи. Видео © Telegram / Минобороны России

На видео видно, что в городе практически все здания разрушены или серьёзно повреждены. Улицы переполнены руинами из-за интенсивных боевых действий. Кроме того, на некоторых из них находятся тела ВСУшников, которые погибли в ходе сражений за освобождение Суджи.

Та самая многострадальная «Пятёрочка» в Судже. Фото © Telegram / Минобороны России

Та самая многострадальная «Пятёрочка» в Судже. Фото © Telegram / Минобороны России

Один их храмов в Судже теперь выглядит так. Фото © Telegram / Минобороны России

Один их храмов в Судже теперь выглядит так. Фото © Telegram / Минобороны России

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил российских военных за освобождение Суджи. По его словам, у блокированных бойцов ВСУ будет выбор: сдаться в плен или погибнуть. Минобороны официально подтвердило освобождение города 13 марта. Взятие Суджи стало возможным благодаря, в том числе героической операции «Поток»: сотни бойцов ВС РФ шесть дней пробирались в тыл противника по газопроводной трубе.

Bushmaster, Kirpi, Bradley: Появились фото техники ВСУ, брошенной при бегстве из курского приграничья
Bushmaster, Kirpi, Bradley: Появились фото техники ВСУ, брошенной при бегстве из курского приграничья
Наталья Демьянова
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