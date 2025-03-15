ВСУ оставили руины: Минобороны показало чудовищные фото и видео из освобождённой Суджи

Минобороны России показало новые кадры из освобождённой Суджи в Курской области. Фото и видео появились в телеграм-канале ведомства.

На видео видно, что в городе практически все здания разрушены или серьёзно повреждены. Улицы переполнены руинами из-за интенсивных боевых действий. Кроме того, на некоторых из них находятся тела ВСУшников, которые погибли в ходе сражений за освобождение Суджи.