Bushmaster, Kirpi, Bradley: Появились фото техники ВСУ, брошенной при бегстве из курского приграничья
Минобороны РФ показало фотографии трофейной техники ВСУ в Курской области
Поспешно сбегая из Курской области, бойцы ВСУ попросту бросают иностранную технику, которая просто ржавеет в посадках. Фотографии забытых машин публикует Минобороны РФ.
Среди трофеев ВС РФ полноприводный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster PMV, турецкий БТР BMC Kirpi, подорванный украинский «Козак-7», боевая машина пехоты США M2A2 Bradley, британская гаубица М777 и советский танк Т-64БВ.
За несколько дней российские войска выбили ВСУ из 29 населённых пунктов в Курской области. Приграничные районы региона некоторое время будут закрыты для мирных жителей, пока их не проверят сапёры. Предполагается, что пленных киевских бойцов могут заставить отстраивать регион. Тем временем, ВС РФ погоняют драпающих украинских солдат на юге Суджи.