Российские бойцы под Суджей погоняют бегущих солдат ВСУ
На юге суджанского приграничья идут ожесточенные бои
На юго-западном приграничье Суджи идут ожесточённые бои. Бойцы ВС РФ добивают группы ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков.
«Ожесточенные бои также продолжаются в лесных массивах и на юге и юго-западе суджанского приграничья, где наши бойцы добивают остатки вражеских подразделений, а также отдельные группы ВСУ, перебрасываемые командованием для эвакуации военной техники и сдерживания наступления РФ», — сказал собеседник агентства.
За последнюю неделю российские военные освободили 29 населённых пунктов в Курской области. Приграничные районы региона некоторое время будут закрыты для мирных жителей, пока их не проверят сапёры. Предполагается, что пленных украинских солдат могут заставить восстанавливать регион.
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