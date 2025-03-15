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Регион
15 марта, 06:18

Российские бойцы под Суджей погоняют бегущих солдат ВСУ

На юге суджанского приграничья идут ожесточенные бои

На юго-западном приграничье Суджи идут ожесточённые бои. Бойцы ВС РФ добивают группы ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков.

«Ожесточенные бои также продолжаются в лесных массивах и на юге и юго-западе суджанского приграничья, где наши бойцы добивают остатки вражеских подразделений, а также отдельные группы ВСУ, перебрасываемые командованием для эвакуации военной техники и сдерживания наступления РФ», — сказал собеседник агентства.

ВСУ в Курской области остались без путей отступления
ВСУ в Курской области остались без путей отступления

За последнюю неделю российские военные освободили 29 населённых пунктов в Курской области. Приграничные районы региона некоторое время будут закрыты для мирных жителей, пока их не проверят сапёры. Предполагается, что пленных украинских солдат могут заставить восстанавливать регион.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Николай Рюмин
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