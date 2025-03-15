Российские бойцы под Суджей погоняют бегущих солдат ВСУ

На юго-западном приграничье Суджи идут ожесточённые бои. Бойцы ВС РФ добивают группы ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков.

«Ожесточенные бои также продолжаются в лесных массивах и на юге и юго-западе суджанского приграничья, где наши бойцы добивают остатки вражеских подразделений, а также отдельные группы ВСУ, перебрасываемые командованием для эвакуации военной техники и сдерживания наступления РФ», — сказал собеседник агентства.