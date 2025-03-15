ВСУ в Курской области остались без путей отступления

Военнослужащие ВСУ лишились всех путей для организованного отступления из Курской области на технике. Об этом сообщил представитель силовых структур.

«Ситуация для них сложилась критическая. Все дороги контролируются с воздуха нашими войсками. Логистика под прицелом, и они это знают, — сказал собеседник в разговоре с РИА «Новости».