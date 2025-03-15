ВСУ в Курской области остались без путей отступления
Источник: ВСУ в Курской области лишились всех путей отступления на технике
Военнослужащие ВСУ лишились всех путей для организованного отступления из Курской области на технике. Об этом сообщил представитель силовых структур.
«Ситуация для них сложилась критическая. Все дороги контролируются с воздуха нашими войсками. Логистика под прицелом, и они это знают, — сказал собеседник в разговоре с РИА «Новости».
Противник вынужденно бросает технику и пытается прорваться через границу небольшими группами, пояснил источник.
Ранее стало известно, что российские военные приступили к созданию санитарной зоны в Сумской области. Местные власти пытаются насильно эвакуировать людей из приграничных районов, но те не хотят уходить, так как ждут русских.
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