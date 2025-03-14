В курском приграничье введут запрет на посещение ряда населённых пунктов

С субботы, 15 марта, в Курской области вводят запрет на посещение и перемещение мирных жителей в 122 населённых пунктах шести приграничных муниципалитетов: Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Суджанского и Льговского районов. Ограничения также распространяются на прилегающие зоны, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Курян призывают не возвращаться на потенциально опасные территории, которые ещё не обследованы сапёрами», — говорится в сообщении.

Меры предосторожности введены в связи с обнаружением мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах. В связи с этим жителям Курской области настоятельно рекомендуется воздержаться от возвращения на потенциально опасные территории до тех пор, пока не будут завершены необходимые очистительные работы и подтверждено отсутствие угрозы безопасности.