Силовики и военная полиция в Курской области ловят украинских солдат, которые пытаются скрыться, наряжаясь в российских солдат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на структуры.

«Оставшиеся в живых боевики ВСУ маскируются в населённых пунктах под гражданских. Военные и силовые структуры выявляют и задерживают оккупантов. Неоценимую помощь в выявлении неонацистов оказывают местные жители, которые оперативно информируют бойцов РФ о подозрительных личностях», — сказал собеседник агентства.