На Курщине ловят переодетых украинских солдат
ТАСС: В курском приграничье выявляют переодетых в бойцов РФ солдат ВСУ
Силовики и военная полиция в Курской области ловят украинских солдат, которые пытаются скрыться, наряжаясь в российских солдат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на структуры.
«Оставшиеся в живых боевики ВСУ маскируются в населённых пунктах под гражданских. Военные и силовые структуры выявляют и задерживают оккупантов. Неоценимую помощь в выявлении неонацистов оказывают местные жители, которые оперативно информируют бойцов РФ о подозрительных личностях», — сказал собеседник агентства.
За прошедшую неделю российские военные освободили 29 населённых пунктов в Курской области. Приграничные районы региона некоторое время будут закрыты для мирных жителей, пока их не проверят сапёры. Предполагается, что пленных украинских солдат могут заставить восстанавливать регион. Тем временем, ВС РФ погоняют бегущих украинских солдат на юге Суджи.
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