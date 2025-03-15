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15 марта, 08:38

«Сами хоронили»: Житель Суджи рассказал, как люди умирали от голода и болезней из-за ВСУ

Житель Суджи Хамедов: Люди умирали от голода и сами хоронили местных из-за ВСУ

Мирные граждане во время оккупации ВСУ Суджи умирали от голода, холода и болезней. Об этом рассказал житель курского города Шавкат Хамедов. По его словам, людям своими силами пришлось похоронить 34 человека около жилых домов.

«Мы, в общем, похоронили 34 человека. Вот это было плохо, да. Ну как, соседи там, бабушки. Это было и на Замостье [село в районе Суджи], и на станции, на Пионерской, в общем, везде… В общем, не было еды, воды, вот написано было – нет еды, воды, помогите, на воротах. Кто-то замерз, кто-то от болезни», — пояснил мужчина в беседе с журналистами.

Хамедов отметил, что при захоронении куряне старались соблюсти религиозные традиции. Также они подписывали имена ушедших из жизни. По его словам, жители Суджи ставили кресты и указывали на них информацию об умерших. Мужчина пояснил, что хоронили людей в огородах и там, где могли отыскать подходящее место.

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А ранее Life.ru писал, что жительница Казачьей Локни под Курском воровала у ВСУ тушёнку и раздавала односельчанам. По словам её мужа, всё происходило прямо под обстрелами. Женщина смело заходила в расположения украинских бойцов и забирала еду.

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Дарья Нарыкова
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