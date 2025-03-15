«Сами хоронили»: Житель Суджи рассказал, как люди умирали от голода и болезней из-за ВСУ

Мирные граждане во время оккупации ВСУ Суджи умирали от голода, холода и болезней. Об этом рассказал житель курского города Шавкат Хамедов. По его словам, людям своими силами пришлось похоронить 34 человека около жилых домов.

«Мы, в общем, похоронили 34 человека. Вот это было плохо, да. Ну как, соседи там, бабушки. Это было и на Замостье [село в районе Суджи], и на станции, на Пионерской, в общем, везде… В общем, не было еды, воды, вот написано было – нет еды, воды, помогите, на воротах. Кто-то замерз, кто-то от болезни», — пояснил мужчина в беседе с журналистами.

Хамедов отметил, что при захоронении куряне старались соблюсти религиозные традиции. Также они подписывали имена ушедших из жизни. По его словам, жители Суджи ставили кресты и указывали на них информацию об умерших. Мужчина пояснил, что хоронили людей в огородах и там, где могли отыскать подходящее место.