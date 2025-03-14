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14 марта, 10:26

Жительница Казачьей Локни воровала у ВСУ тушёнку и раздавала односельчанам

Жительница села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области воровала тушёнку у солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) и раздавала её местным жителям. Об этом сообщил её муж, Виктор Клюев, в интервью РИА «Новости».

По его словам, всё происходило прямо под обстрелами. Женщина смело заявлялась в расположения украинских военных, набирала банки тушёнки и уходила прямо с мешком на плече.

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«Я переживал, что [с ней расправятся], а она ходила и не слушала меня вообще», — рассказал россиянин.

Кроме того, по его словам, жена помогала находить гражданских, прячущихся в подвалах. Им удалось спасти девять пожилых женщин.

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Напомним, что ВС РФ уже установили контроль над населёнными пунктами Малая Локня, Косица и Черкасское Поречное в Суджанском районе. А 12 марта российские военнослужащие подняли флаг над зданием администрации Суджи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / De Visu

Марина Фещенко
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