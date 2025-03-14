Жительница села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области воровала тушёнку у солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) и раздавала её местным жителям. Об этом сообщил её муж, Виктор Клюев, в интервью РИА «Новости».

По его словам, всё происходило прямо под обстрелами. Женщина смело заявлялась в расположения украинских военных, набирала банки тушёнки и уходила прямо с мешком на плече.

«Я переживал, что [с ней расправятся], а она ходила и не слушала меня вообще», — рассказал россиянин.