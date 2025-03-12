Два раненых бойца 7 часов прорывались из-под огня ВСУ к нашим, истекая кровью

Раненые российские бойцы, участвующие в специальной военной операции, на протяжении семи часов добирались до эвакуационной группы, помогая друг другу. Мужчины остались живы благодаря взаимовыручке, несмотря на постоянные атаки со сторону украинской армии, сообщает Mash на Донбассе.

Врачи прооперировали раненых бойцов, которые семь часов пытались добраться до эвакуационной группы. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Во время штурма БПЛА ВСУ нанёс удар, в результате которого пострадали два российских солдата. Одного из них ранило осколками в сонную артерию и грудную клетку, а другого — в живот и ноги. Эвакуационная группа предпринимала попытки помочь раненым, однако украинские дроны активно этому подходу препятствовали. Лишь спустя семь часов парни смогли самостоятельно выбраться из-под огня.

Сейчас солдаты находятся в госпитале на реабилитации после операций. В больницу они поступили с ранениями шеи и живот в критическом состоянии. Бойцам провели хирургическое вмешательство и оказали всю необходимую помощь.