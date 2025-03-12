Российский солдат пожертвовал собой, закрыв мать с грудным ребёнком от обстрела ВСУ
Боец ВС РФ с позывным Сухой закрыл собой мать с грудным ребёнком от обстрела ВСУ
Боец Вооружённых сил России Виталий с позывным Сухой пожертвовал собой, спасая мать с грудным ребёнком от обстрела ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказала жительница села Шевченко в ДНР.
По её словам, Виталий неоднократно приходил к ним, приносил гостинцы и помогал. В день трагедии он закрыл собой женщину и её внучку, когда дрон ВСУ начал обстрел.
«В тот день как раз выпустили «Бабу-Ягу». Прилетела... и начала нас расстреливать. Когда расстреливали они нас огнём, у меня собака практически сгорела, у меня муж обгорел, у меня внучка — ручка обгорела у неё. Внучка маленькая, грудная, ей год и шесть месяцев ей было. Он упал и их собой закрыл», — сообщила женщина.
У Виталия должна была родиться дочь, и он очень гордился этим. Женщина выразила надежду, что его семья узнает о его подвиге.
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