Доброволец ВС РФ 81 день удерживал обстреливаемые ВСУ позиции в зоне СВО

Отправившийся добровольцем на СВО житель Режевского района Свердловской области Вадим Тумасов 81 день удерживал позиции под обстрелом украинских войск и смог сохранить плацдарм для наступления Армии России. О его подвиге рассказали в аппарате полномочного представителя президента РФ по Уральскому федеральному округу Артёма Жоги.

«Под огнём противника Вадим Тумасов организовал прорыв штурмовой группы и удерживал позиции на протяжении 81 дня, из которых в одиночку были 7. Все это время уралец успешно отражал атаки врага, несмотря на полученные ранения. В результате его действий был сохранён плацдарм для дальнейшего наступления российской армии», — говорится в публикации.