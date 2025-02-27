Доброволец ВС РФ 81 день удерживал обстреливаемые ВСУ позиции в зоне СВО
Российский доброволец Вадим Тумасов. Обложка © Telegram / УрФО_ИНФО
Отправившийся добровольцем на СВО житель Режевского района Свердловской области Вадим Тумасов 81 день удерживал позиции под обстрелом украинских войск и смог сохранить плацдарм для наступления Армии России. О его подвиге рассказали в аппарате полномочного представителя президента РФ по Уральскому федеральному округу Артёма Жоги.
«Под огнём противника Вадим Тумасов организовал прорыв штурмовой группы и удерживал позиции на протяжении 81 дня, из которых в одиночку были 7. Все это время уралец успешно отражал атаки врага, несмотря на полученные ранения. В результате его действий был сохранён плацдарм для дальнейшего наступления российской армии», — говорится в публикации.
Командование рекомендовало наградить героического добровольца «Золотой Звездой». Также Тумасова могут представить к званию Героя России, добавили в аппарате Жоги.
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