Ушёл на фронт вслед за сыном: 69-летнего бойца СВО из Мурманской области наградили орденом Мужества
Пенсионер из Мурманской области ушёл добровольцем на СВО и был награждён орденом
Дугин после вручения ордена с губернатором Чибисом. Обложка © VK / УФСИН России по Мурманской области
Пенсионер из Мурманской области ушёл добровольцем на СВО вслед за сыном, сообщает пресс-службу УФСИН региона. На днях в честь Дня защитника Отечества 69-летнего Михаила Дугина наградили орденом Мужества.
У Дугина за плечами почти два десятка лет работы в уголовно-исправительной системе. Ранее он также участвовал в обеих чеченских войнах. Во время СВО ветеран был ранен в результате атаки двух вражеских FPV-дронов и был госпитализирован. Служба почти 70-летнего бойца была высоко оценена его командирами. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил ему орден Мужества.
Сын Михаила, Дмитрий, с октября 2022 года сражается за Родину. Он был ранен и попал в госпиталь, а затем вернулся домой в Мурманск для реабилитации. После восстановления Дмитрий снова отправился на фронт к своим боевым товарищам.
Ранее Life.ru рассказал, что в Башкирии женщина вернулась с СВО и родила сына. Молочкова Резеда, известная под позывным Юна, является бойцом и помощником хирурга, предоставляя медицинскую помощь солдатам на передовой.