Ушёл на фронт вслед за сыном: 69-летнего бойца СВО из Мурманской области наградили орденом Мужества

Пенсионер из Мурманской области ушёл добровольцем на СВО вслед за сыном, сообщает пресс-службу УФСИН региона. На днях в честь Дня защитника Отечества 69-летнего Михаила Дугина наградили орденом Мужества.

У Дугина за плечами почти два десятка лет работы в уголовно-исправительной системе. Ранее он также участвовал в обеих чеченских войнах. Во время СВО ветеран был ранен в результате атаки двух вражеских FPV-дронов и был госпитализирован. Служба почти 70-летнего бойца была высоко оценена его командирами. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил ему орден Мужества.

Сын Михаила, Дмитрий, с октября 2022 года сражается за Родину. Он был ранен и попал в госпиталь, а затем вернулся домой в Мурманск для реабилитации. После восстановления Дмитрий снова отправился на фронт к своим боевым товарищам.