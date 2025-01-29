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29 января, 14:42

Иностранец с русской душой: Что известно о египтянине из Башкирии, который ушёл добровольцем на СВО

RT: Египтянин из Уфы уехал на СВО и получил ранение

Гражданин Египта, который последние годы живет в Уфе, принял решение стать добровольцем и отправиться на службу в зону спецоперации на Украине. Он выбрал позывной «Египет», а сейчас проходит восстановление после второго ранения. Историю иностранца в России рассказали в RT.

В 2022 году египтянин поступил в Башкирский государственный педагогический университет, имея за спиной два высших образования, работал инженером по безопасности. В Уфе он встретил свою будущую жену Динару. Сначала ей было интересно просто практиковать английский, но вскоре они нашли общий язык и сблизились. Когда молодые люди поняли, что их чувства становятся серьёзными, Омар сделал Динаре предложение. Осенью 2023 года он заключил контракт с Министерством обороны и отправился на фронт. Позже доброволец объяснил, что принял это решение, чтобы «отдать долг стране» и получить российское гражданство. В феврале 2024 года он получил ранение в бою, но его выручили товарищи по службе.

Супруга участника СВО узнала о его ранении спустя неделю, когда он уже находился в госпитале Ростова. Он сообщил, что вскоре его переведут в медицинское учреждение в Санкт-Петербурге. В результате ему провели две операции. «Египтянин» стал гражданином России и в настоящее время находится в Уфе, где официально числится как военнослужащий.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Башкирии женщина вернулась со специальной операции и родила сына. Молочкова Резеда, известная под позывным Юна, является бойцом и помощником хирурга, предоставляя медицинскую помощь солдатам на передовой. Недавно она стала матерью нескольких детей и в настоящее время находится в декретном отпуске.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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