Иностранец с русской душой: Что известно о египтянине из Башкирии, который ушёл добровольцем на СВО

Гражданин Египта, который последние годы живет в Уфе, принял решение стать добровольцем и отправиться на службу в зону спецоперации на Украине. Он выбрал позывной «Египет», а сейчас проходит восстановление после второго ранения. Историю иностранца в России рассказали в RT.

В 2022 году египтянин поступил в Башкирский государственный педагогический университет, имея за спиной два высших образования, работал инженером по безопасности. В Уфе он встретил свою будущую жену Динару. Сначала ей было интересно просто практиковать английский, но вскоре они нашли общий язык и сблизились. Когда молодые люди поняли, что их чувства становятся серьёзными, Омар сделал Динаре предложение. Осенью 2023 года он заключил контракт с Министерством обороны и отправился на фронт. Позже доброволец объяснил, что принял это решение, чтобы «отдать долг стране» и получить российское гражданство. В феврале 2024 года он получил ранение в бою, но его выручили товарищи по службе.

Супруга участника СВО узнала о его ранении спустя неделю, когда он уже находился в госпитале Ростова. Он сообщил, что вскоре его переведут в медицинское учреждение в Санкт-Петербурге. В результате ему провели две операции. «Египтянин» стал гражданином России и в настоящее время находится в Уфе, где официально числится как военнослужащий.