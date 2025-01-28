Двойника Ди Каприо удивили сюрпризом в окопе по возвращении с боевого задания на СВО
Двойнику Ди Каприо Бурцеву вручили удостоверение ветерана боевых действий на СВО
Роман Бурцев. Обложка © VK / Роман Бурцев
Житель подмосковного Подольска Роман Бурцев рассказал Life.ru, что сегодня, 28 января, получил удостоверение ветерана боевых действий. Это тот самый военнослужащий, которого называют российским двойником голливудского актёра Леонардо Ди Каприо.
Удостоверение ветерана боевых действий Романа Бурцева. Обложка © VK / Роман Бурцев
«Это, конечно, очень приятное для меня события», — рассказал Бурцев.
Роман также поделился с Life.ru, что буквально недавно вернулся с боевого задания. Удостоверение солдату вручили в обычной обстановке, говорит он. Двойник Ди Каприо отметил, что теперь он отдыхает с товарищами.
Напомним, что двойник Ди Каприо подписал контракт 19 сентября 2024 года. Сейчас он находится в зоне специальной военной операции, но не рассказывает, где конкретно служит и, что делает. Ранее Бурцев также объяснил, что решение уйти на фронт было для него достаточно сложным и он обдумывал его несколько месяцев.