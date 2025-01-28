Двойника Ди Каприо удивили сюрпризом в окопе по возвращении с боевого задания на СВО

Житель подмосковного Подольска Роман Бурцев рассказал Life.ru, что сегодня, 28 января, получил удостоверение ветерана боевых действий. Это тот самый военнослужащий, которого называют российским двойником голливудского актёра Леонардо Ди Каприо.

Удостоверение ветерана боевых действий Романа Бурцева. Обложка © VK / Роман Бурцев

«Это, конечно, очень приятное для меня события», — рассказал Бурцев.

Роман также поделился с Life.ru, что буквально недавно вернулся с боевого задания. Удостоверение солдату вручили в обычной обстановке, говорит он. Двойник Ди Каприо отметил, что теперь он отдыхает с товарищами.