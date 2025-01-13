Бригада бойцов СВО, в которой служит «двойник Жириновского», получила квадроциклы в подарок от ЛДПР. Первую партию доставили на фронт, где транспортные средства переоборудовали под боевые задачи. Техника уже служит бойцам разведбригады «Терек» на передовой. Обещают в дальнейшем поставки квадроциклов продолжить, передаёт телеграм-канал SHOT. Тем временем «двойник Жириновского» сделал яркое предсказание о будущем Украины.

Партия ЛДПР подарила квадроциклы бригаде, где служит «двойник Жириновского». Видео © Telegram / SHOT

«Я хочу сказать, предсказать, что 2025 год будет годом России. И 12 июня, в День независимости РФ мы будем отмечать этот праздник на Банковой. Победа за нами!», — предсказал боец.

«Двойником Жириновского» является 40-летний актёр театра и кино Виктор Беломестнов. Он носит позывной Помреж и сейчас служит штурмовиком батальона «Скиф» в составе бригады «Терек». У мужчины уже две боевые награды: «Участник битвы за Бахмут» и «За взятие Бахмута»