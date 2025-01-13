Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 07:10

«Двойник Жириновского» сделал яркое предсказание о судьбе Украины

SHOT: ЛДПР подарила квадроциклы бригаде, где служит «двойник Жириновского»

Бригада бойцов СВО, в которой служит «двойник Жириновского», получила квадроциклы в подарок от ЛДПР. Первую партию доставили на фронт, где транспортные средства переоборудовали под боевые задачи. Техника уже служит бойцам разведбригады «Терек» на передовой. Обещают в дальнейшем поставки квадроциклов продолжить, передаёт телеграм-канал SHOT. Тем временем «двойник Жириновского» сделал яркое предсказание о будущем Украины.

Партия ЛДПР подарила квадроциклы бригаде, где служит «двойник Жириновского». Видео © Telegram / SHOT

«Я хочу сказать, предсказать, что 2025 год будет годом России. И 12 июня, в День независимости РФ мы будем отмечать этот праздник на Банковой. Победа за нами!», — предсказал боец.

«Двойником Жириновского» является 40-летний актёр театра и кино Виктор Беломестнов. Он носит позывной Помреж и сейчас служит штурмовиком батальона «Скиф» в составе бригады «Терек». У мужчины уже две боевые награды: «Участник битвы за Бахмут» и «За взятие Бахмута»

Ранее в Сети завирусилось видео, на котором боец, похожий на Владимира Жириновского, чётко повторяет манеру речи и интонации основателя ЛДПР. Пародистом политика оказался актёр Беломестнов, сыгравший в сериалах «Последний из Магикян», «Солдаты-16», «Реальные пацаны» и «Второе зрение».

«Очень интересно»: Слуцкий прокомментировал появление на СВО двойника Жириновского
«Очень интересно»: Слуцкий прокомментировал появление на СВО двойника Жириновского
Обложка ©

Telegram / SHOT

Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Жириновский
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar