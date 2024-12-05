«Очень интересно»: Слуцкий прокомментировал появление на СВО двойника Жириновского

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий поделился, что подразделение Виктора Беломестнова — двойника Жириновского — активно поддерживают. Поэтому, по мнению депутата, от роликов артиста уже есть толк и польза для тех, кто служит вместе с ним.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал в разговоре с Life.ru появление на СВО двойника Владимира Жириновского. По его словам, партия поддерживает подразделение, где служит актёр Виктор Беломестнов.

Леонид Слуцкий высказался о двойнике Жириновского. Видео © Life.ru

«Мы его подразделение поддерживаем. Так что уже есть какой-то толк для тех, кто служит вместе с ним и защищает нас с вами», — сообщил Слуцкий.