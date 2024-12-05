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5 декабря, 11:54

«Очень интересно»: Слуцкий прокомментировал появление на СВО двойника Жириновского

Леонид Слуцкий прокомментировал появление на СВО двойника Владимира Жириновского

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий поделился, что подразделение Виктора Беломестнова — двойника Жириновского — активно поддерживают. Поэтому, по мнению депутата, от роликов артиста уже есть толк и польза для тех, кто служит вместе с ним.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал в разговоре с Life.ru появление на СВО двойника Владимира Жириновского. По его словам, партия поддерживает подразделение, где служит актёр Виктор Беломестнов.

Леонид Слуцкий высказался о двойнике Жириновского. Видео © Life.ru

«Мы его подразделение поддерживаем. Так что уже есть какой-то толк для тех, кто служит вместе с ним и защищает нас с вами», — сообщил Слуцкий.

Кроме того, депутат признался, что следит за творчеством Беломестнова и оно кажется ему очень интересным.

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Напомним, ранее в Сети завирусилось видео, на котором боец, похожий на Владимира Жириновского, чётко повторял манеру речи и интонации основателя ЛДПР. Пародистом политика оказался актёр Виктор Беломестнов, сыгравший в сериалах «Солдаты», «Реальные пацаны», «Последний из Магикян» и других. Артист находится в составе батальона «Скиф» бригады «Терек». Он принимал активное участие в боях за Бахмут, а сейчас вместе с другими нашими бойцами штурмует Часов Яр.

Обложка ©

Life.ru

Алена Пенчугина
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