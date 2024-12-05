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5 декабря, 11:08

«Это вброс»: Слуцкий опроверг слухи о выдвижении дочери Жириновского на выборы в Госдуму

Слуцкий опроверг информацию о выдвижении дочери Жириновского на выборы в Госдуму

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что вопрос о выдвижении дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко на выборы в Государственную думу в 2026 году не обсуждается. Как сообщил корреспондент Life.ru, сообщения об этом Слуцкий назвал информационным вбросом.

Дочь Владимир Жириновского Анастасия Боцан-Харченко и преемник политика на посту главы ЛДПР Леонид Слуцкий. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Дочь Владимир Жириновского Анастасия Боцан-Харченко и преемник политика на посту главы ЛДПР Леонид Слуцкий. Фото © Life.ru / Павел Баранов

«Вопрос не обсуждался, она работает управляющей фонда Жириновского, у неё много задач. Насчёт выборов — это вбросы. Анастасия на это не претендует, её главная задача — сохранение и приумножение наследия её великого отца», — заявил Слуцкий на пресс-конференции перед выставкой «ЛДПР: 35 лет с народом».

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что дочь Жириновского станет кандидатом в Госдуму в 2026 году. Анастасия Боцан-Харченко является внебрачной дочерью основателя ЛДПР. Женщина появилась на публике уже после смерти отца, в 2022 году. Она приходится снохой послу России в Сербии Александру Боцан-Харченко.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Алена Пенчугина
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