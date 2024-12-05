«Это вброс»: Слуцкий опроверг слухи о выдвижении дочери Жириновского на выборы в Госдуму
Слуцкий опроверг информацию о выдвижении дочери Жириновского на выборы в Госдуму
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что вопрос о выдвижении дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко на выборы в Государственную думу в 2026 году не обсуждается. Как сообщил корреспондент Life.ru, сообщения об этом Слуцкий назвал информационным вбросом.
Дочь Владимир Жириновского Анастасия Боцан-Харченко и преемник политика на посту главы ЛДПР Леонид Слуцкий. Фото © Life.ru / Павел Баранов
«Вопрос не обсуждался, она работает управляющей фонда Жириновского, у неё много задач. Насчёт выборов — это вбросы. Анастасия на это не претендует, её главная задача — сохранение и приумножение наследия её великого отца», — заявил Слуцкий на пресс-конференции перед выставкой «ЛДПР: 35 лет с народом».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что дочь Жириновского станет кандидатом в Госдуму в 2026 году. Анастасия Боцан-Харченко является внебрачной дочерью основателя ЛДПР. Женщина появилась на публике уже после смерти отца, в 2022 году. Она приходится снохой послу России в Сербии Александру Боцан-Харченко.
Life.ru / Павел Баранов