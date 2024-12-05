«Это вброс»: Слуцкий опроверг слухи о выдвижении дочери Жириновского на выборы в Госдуму

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что вопрос о выдвижении дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко на выборы в Государственную думу в 2026 году не обсуждается. Как сообщил корреспондент Life.ru, сообщения об этом Слуцкий назвал информационным вбросом.

Дочь Владимир Жириновского Анастасия Боцан-Харченко и преемник политика на посту главы ЛДПР Леонид Слуцкий. Фото © Life.ru / Павел Баранов

«Вопрос не обсуждался, она работает управляющей фонда Жириновского, у неё много задач. Насчёт выборов — это вбросы. Анастасия на это не претендует, её главная задача — сохранение и приумножение наследия её великого отца», — заявил Слуцкий на пресс-конференции перед выставкой «ЛДПР: 35 лет с народом».