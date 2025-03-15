«Долг перед будущими поколениями»: Хинштейн заявил, что разрушенный ВСУ музей в Судже восстановят

В Судже от Дома Чупилова, где располагался краеведческий музей, после атаки ВСУ остались одни обломки. Украинские военные практически стёрли с лица земли памятник архитектуры конца XIX века, в котором хранились более 10,5 тысячи экспонатов. Благо, 467 самых ценных предметов были вывезены из музея до атаки. Кадрами разрушенного здания поделился в своём телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Разрушенное здание краеведческого музея в Судже. Видео © Telegram/ Александр Хинштейн

«Это не просто удар по архитектуре, это удар по нашей истории, культуре и памяти. <...> Суджанский краеведческий музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на своё законное место. Это наш долг перед будущими поколениями», — написал Хинштейн.