«Долг перед будущими поколениями»: Хинштейн заявил, что разрушенный ВСУ музей в Судже восстановят
Хинштейн: Суджанский краеведческий музей восстановят после атаки ВСУ
В Судже от Дома Чупилова, где располагался краеведческий музей, после атаки ВСУ остались одни обломки. Украинские военные практически стёрли с лица земли памятник архитектуры конца XIX века, в котором хранились более 10,5 тысячи экспонатов. Благо, 467 самых ценных предметов были вывезены из музея до атаки. Кадрами разрушенного здания поделился в своём телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Разрушенное здание краеведческого музея в Судже. Видео © Telegram/ Александр Хинштейн
«Это не просто удар по архитектуре, это удар по нашей истории, культуре и памяти. <...> Суджанский краеведческий музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на своё законное место. Это наш долг перед будущими поколениями», — написал Хинштейн.
Врио губернатора заявил, что Суджанский краеведческий музей будет восстановлен, горожане смогут вновь прийти в него и посмотреть на спасённые экспонаты. Музей в здании открыли более шестидесяти лет назад, в 1963 году. Три года назад его реставрировали.
Напомним, что ВСУ нанесли удар по музею вчера вечером. Во время атаки там находились три сотрудницы, одна из них погибла. Уточняется, что украинская армия била по зданию из американской РСЗО HIMARS. В СК после атаки возбудили уголовное дело по статьям о терроризме и уничтожении объектов культурного наследия.
Telegram/ Александр Хинштейн