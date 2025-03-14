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14 марта, 19:27

Уголовное дело возбуждено после атаки ВСУ на музей в Судже

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о терроризме и уничтожении объектов культурного наследия после обстрела украинскими военными краеведческого музея в городе Судже Курской области. Инцидент произошёл 14 марта 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением украинскими вооружёнными формированиями террористического акта и повреждением объекта культурного наследия в городе Судже», — добавили в СК.

В результате атаки погибла сотрудница музея. Ещё двое работников получили ранения. Здание музея полностью разрушено. Следователи намерены установить и привлечь к ответственности всех причастных к обстрелу.

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Били из HIMARS: Появилось видео с места удара ВСУ по музею в освобождённой Судже

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн выразил соболезнования семье погибшей и пообещал оказать всю необходимую помощь. По его словам, снаряд попал в здание, когда сотрудница пришла оценить состояние музея после украинской оккупации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Антон Голыбин
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