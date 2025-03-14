ВСУ ударили по музею в освобождённой Судже, погибла сотрудница
Хинштейн: Женщина погибла в результате удара ВСУ по краеведческому музею в Судже
ВСУ нанесли удар по освобождённой Судже в Курской области. Погибла сотрудница краеведческого музея, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, снаряд прилетел в здание в тот момент, когда она пришла оценить состояние музея после украинской оккупации.
«По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние. Ещё двое сотрудников ранены — сейчас они доставляются в медицинское учреждение. Само историческое здание, к сожалению, уничтожено», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
Он также выразил соболезнования родным погибшей сотрудницы музея и отметил, что вся необходимая помощь её семье и раненым будет обязательно оказана.
Ранее сообщалось, что с 15 марта в Курской области вводят запрет на посещение и перемещение мирных жителей в 122 населённых пунктах. Меры предосторожности введены в связи с обнаружением мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин