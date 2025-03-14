ВСУ ударили по музею в освобождённой Судже, погибла сотрудница

ВСУ нанесли удар по освобождённой Судже в Курской области. Погибла сотрудница краеведческого музея, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, снаряд прилетел в здание в тот момент, когда она пришла оценить состояние музея после украинской оккупации.

«По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние. Ещё двое сотрудников ранены — сейчас они доставляются в медицинское учреждение. Само историческое здание, к сожалению, уничтожено», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Он также выразил соболезнования родным погибшей сотрудницы музея и отметил, что вся необходимая помощь её семье и раненым будет обязательно оказана.