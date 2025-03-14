Били из HIMARS: Появилось видео с места удара ВСУ по музею в освобождённой Судже

Появилось видео из Суджи, где Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по краеведческому музею. Кадры публикует SHOT.

Всё, что осталось от краеведческого музея. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, украинская армия била по зданию из американской РСЗО HIMARS. В момент удара внутри находилась смотрительница музея, которая пришла осмотреть состояние памятника архитектуры конца XIX-го века. От полученных травм она скончалась на месте.