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14 марта, 19:05

Били из HIMARS: Появилось видео с места удара ВСУ по музею в освобождённой Судже

SHOT опубликовал видео с последствиями удара ВСУ по краеведческому музею в Судже

Появилось видео из Суджи, где Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по краеведческому музею. Кадры публикует SHOT.

Всё, что осталось от краеведческого музея. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, украинская армия била по зданию из американской РСЗО HIMARS. В момент удара внутри находилась смотрительница музея, которая пришла осмотреть состояние памятника архитектуры конца XIX-го века. От полученных травм она скончалась на месте.

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Напомним, что ранее ВСУ ударили по музею в освобождённой Судже. Погибла сотрудница краеведческого музея, ещё два человека пострадали. Врио губернатора региона Александр Хинштейн выразил соболезнования родным погибшей и отметил, что вся необходимая помощь её семье и раненым будет обязательно оказана.

Обложка ©

SHOT

Алена Пенчугина
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