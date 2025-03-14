Били из HIMARS: Появилось видео с места удара ВСУ по музею в освобождённой Судже
SHOT опубликовал видео с последствиями удара ВСУ по краеведческому музею в Судже
Появилось видео из Суджи, где Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по краеведческому музею. Кадры публикует SHOT.
Всё, что осталось от краеведческого музея. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, украинская армия била по зданию из американской РСЗО HIMARS. В момент удара внутри находилась смотрительница музея, которая пришла осмотреть состояние памятника архитектуры конца XIX-го века. От полученных травм она скончалась на месте.
Напомним, что ранее ВСУ ударили по музею в освобождённой Судже. Погибла сотрудница краеведческого музея, ещё два человека пострадали. Врио губернатора региона Александр Хинштейн выразил соболезнования родным погибшей и отметил, что вся необходимая помощь её семье и раненым будет обязательно оказана.
SHOT