В МЧС назвали число эвакуированных из Суджанского района мирных жителей

В Курской области из Суджанского района эвакуировано более 300 человек. Их размещают в специально организованных временных пунктах, обеспечивая всем необходимым, включая воду, питание и возможность общения с близкими. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Более 300 человек эвакуировали из Суджанского района Курской области. Видео © VK/ МЧС России

«По состоянию на 18:00 15 марта, эвакуирован 301 человек», — проинформировали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что эвакуируемых быстро направляют в пункты временного размещения (ПВР), а тех, кто нуждается в медицинской помощи, отправляют в больницы. Также с жителями Курской области работают психологи службы, оказывая необходимую поддержку.