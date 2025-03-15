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15 марта, 15:45

В МЧС назвали число эвакуированных из Суджанского района мирных жителей

МЧС: Из Суджанского района Курской области эвакуировали более 300 человек

В Курской области из Суджанского района эвакуировано более 300 человек. Их размещают в специально организованных временных пунктах, обеспечивая всем необходимым, включая воду, питание и возможность общения с близкими. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Более 300 человек эвакуировали из Суджанского района Курской области. Видео © VK/ МЧС России

«По состоянию на 18:00 15 марта, эвакуирован 301 человек», — проинформировали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что эвакуируемых быстро направляют в пункты временного размещения (ПВР), а тех, кто нуждается в медицинской помощи, отправляют в больницы. Также с жителями Курской области работают психологи службы, оказывая необходимую поддержку.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о значительном сокращении списка пропавших без вести жителей региона, что связано с возвращением людей из освобождённых населённых пунктов. Он уточнил, что реестр разыскиваемых лиц был обновлён, и из него исключены 378 фамилий.

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Обложка ©

VK/ МЧС России

Полина Никифорова
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