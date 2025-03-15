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15 марта, 14:57

Из реестра пропавших без вести исключены сотни фамилий найденных жителей Курской области

Хинштейн: Из реестра пропавших без вести исключено 378 фамилий найденных жителей

Из реестра пропавших без вести исключено 378 фамилий. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Из реестра пропавших без вести исключено 378 фамилий. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Из реестра пропавших без вести исключены сотни фамилий жителей освобождённых населённых пунктов Курской области. Речь идёт о 378 найденных, сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«На данный момент из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники, исключено 378 фамилий — эти люди найдены! Список разыскиваемых жителей, слава богу, постепенно сокращается», — написал он в своём телеграм-канале.

Хинштейн добавил, что в настоящий момент происходит корректировка работы реестра пропавших без вести. У некоторых людей статус не меняется, хотя они и были найдены. По его словам, это связано с тем, что сотрудникам полиции необходимо прекратить розыскное дело — опросить родственников, получить необходимые документы и удостовериться в том, что человек найден.

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Ранее из освобождённых населённых пунктов Курской области эвакуировали почти 300 человек. За трое суток были эвакуированы 275 человек. Все спасённые обеспечены спальными местами, пищей, медицинской и психологической помощью. Им помогают юристы.

Алена Пенчугина
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