Из реестра пропавших без вести исключены сотни фамилий найденных жителей Курской области
Хинштейн: Из реестра пропавших без вести исключено 378 фамилий найденных жителей
Из реестра пропавших без вести исключено 378 фамилий. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
Из реестра пропавших без вести исключены сотни фамилий жителей освобождённых населённых пунктов Курской области. Речь идёт о 378 найденных, сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«На данный момент из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники, исключено 378 фамилий — эти люди найдены! Список разыскиваемых жителей, слава богу, постепенно сокращается», — написал он в своём телеграм-канале.
Хинштейн добавил, что в настоящий момент происходит корректировка работы реестра пропавших без вести. У некоторых людей статус не меняется, хотя они и были найдены. По его словам, это связано с тем, что сотрудникам полиции необходимо прекратить розыскное дело — опросить родственников, получить необходимые документы и удостовериться в том, что человек найден.
Ранее из освобождённых населённых пунктов Курской области эвакуировали почти 300 человек. За трое суток были эвакуированы 275 человек. Все спасённые обеспечены спальными местами, пищей, медицинской и психологической помощью. Им помогают юристы.