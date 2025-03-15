Из реестра пропавших без вести исключены сотни фамилий найденных жителей Курской области

Хинштейн добавил, что в настоящий момент происходит корректировка работы реестра пропавших без вести. У некоторых людей статус не меняется, хотя они и были найдены. По его словам, это связано с тем, что сотрудникам полиции необходимо прекратить розыскное дело — опросить родственников, получить необходимые документы и удостовериться в том, что человек найден.