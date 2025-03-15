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15 марта, 11:08

Из освобождённых населённых пунктов Курской области эвакуировали почти 300 человек

Хинштейн: За трое суток из освобождённых сёл Курщины эвакуировали 275 человек

Спасённые жители Суджи. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Спасённые жители Суджи. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

С 12 марта из освобождённых сёл Курской области было эвакуировано 275 человек. Об этом рассказал врио главы Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

«С 12 марта из освобождённых населённых пунктов Курской области вывезено 275 человек, включая – 11 детей. Только за сегодняшний день из приграничья эвакуировали 34 человека! 174 наших жителя сейчас размещены в ПВР, всех остальных забрали родственники», — пишет чиновник.

Хинштейн пояснил, что все эвакуированные обеспечены спальными местами, пищей, медицинской и психологической помощью. Им помогают юристы.

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Ранее Life.ru рассказал, что Татьяну Васькову, которая в прошлом году спасла внука Виталия от расстрела боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ), нашли мёртвой в своём доме в селе Мартыновка Курской области. При бабушке обнаружили дневник. Душераздирающие цитаты оттуда недавно опубликовали.

Николай Рюмин
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