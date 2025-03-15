Из освобождённых населённых пунктов Курской области эвакуировали почти 300 человек

С 12 марта из освобождённых сёл Курской области было эвакуировано 275 человек. Об этом рассказал врио главы Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

«С 12 марта из освобождённых населённых пунктов Курской области вывезено 275 человек, включая – 11 детей. Только за сегодняшний день из приграничья эвакуировали 34 человека! 174 наших жителя сейчас размещены в ПВР, всех остальных забрали родственники», — пишет чиновник.

Хинштейн пояснил, что все эвакуированные обеспечены спальными местами, пищей, медицинской и психологической помощью. Им помогают юристы.