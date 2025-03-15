После освобождения Рубанщины ВСУ оказались заблокированы в Курской области

Группировки Вооружённых сил Украины (ВСУ) после освобождения Рубанщины оказались заблокированы в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков.

«Этот населённый пункт находится в непосредственной близости к трассе Суджа — Юнаковка, по которой отдельные группы ВСУ всё ещё пытались прорваться в Сумскую область. Теперь отход не только блокирован огневым воздействием, но и физически уже никак противнику не выбраться. Он находится в Курской области заблокированным», — говорит источник.

Напомним, об освобождении Рубанщины стало известно 15 марта. Также российские военные освободили Заолешенку в Курской области.