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15 марта, 10:34

После освобождения Рубанщины ВСУ оказались заблокированы в Курской области

Группировки Вооружённых сил Украины (ВСУ) после освобождения Рубанщины оказались заблокированы в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков.

«Этот населённый пункт находится в непосредственной близости к трассе Суджа — Юнаковка, по которой отдельные группы ВСУ всё ещё пытались прорваться в Сумскую область. Теперь отход не только блокирован огневым воздействием, но и физически уже никак противнику не выбраться. Он находится в Курской области заблокированным», — говорит источник.

Напомним, об освобождении Рубанщины стало известно 15 марта. Также российские военные освободили Заолешенку в Курской области.

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Тем временем, силовики и военная полиция в Курской области ловят украинских солдат, которые пытаются скрыться, наряжаясь в российских солдат. Они могут прикинуться мирными жителями, но их вычисляют благодаря сигналам реального населения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николай Рюмин
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