Татьяну Васькову, которая в прошлом году спасла внука Виталия от расстрела боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), нашли мёртвой в своём доме в селе Мартыновка Курской области. При бабушке обнаружили дневник. Об этом рассказала дочь погибшей Елена.

«Мне только что стало известно, что российские бойцы её нашли в своем доме в Мартыновке», — поделилась Елена в беседе с РИА «Новости».

Точные причины и дата смерти Татьяны пока устанавливаются. Известно, что это произошло во время украинской оккупации села. В личном дневнике бабушка жаловалась на голод и холод и просила родных беречь друг друга. Некоторые записи были сделаны в феврале 2025 года.

«Все эти месяцы мы ничего не знали о судьбе мамы, очень волновались о ней. Но не было никакой информации ни от военных, ни от соседей», — добавила дочь погибшей.

О гибели мамы Елена узнала, когда семья переживала ещё одно горе. 12 марта при обстреле ВСУ комбикормового завода в селе Козыревка Большесолдатского района погибли четверо сотрудников. Среди погибших был супруг Елены. В пятницу, 14 марта, состоялись похороны Александра.