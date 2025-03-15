Спасшую внука от расстрела ВСУ бабушку из Курской области нашли погибшей
РИА «Новости»: Спасшая внука бабушка из Мартыновки Курской области погибла
Спасшую внука от расстрела ВСУ бабушку из Курской области нашли погибшей. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Татьяну Васькову, которая в прошлом году спасла внука Виталия от расстрела боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), нашли мёртвой в своём доме в селе Мартыновка Курской области. При бабушке обнаружили дневник. Об этом рассказала дочь погибшей Елена.
«Мне только что стало известно, что российские бойцы её нашли в своем доме в Мартыновке», — поделилась Елена в беседе с РИА «Новости».
Точные причины и дата смерти Татьяны пока устанавливаются. Известно, что это произошло во время украинской оккупации села. В личном дневнике бабушка жаловалась на голод и холод и просила родных беречь друг друга. Некоторые записи были сделаны в феврале 2025 года.
«Все эти месяцы мы ничего не знали о судьбе мамы, очень волновались о ней. Но не было никакой информации ни от военных, ни от соседей», — добавила дочь погибшей.
О гибели мамы Елена узнала, когда семья переживала ещё одно горе. 12 марта при обстреле ВСУ комбикормового завода в селе Козыревка Большесолдатского района погибли четверо сотрудников. Среди погибших был супруг Елены. В пятницу, 14 марта, состоялись похороны Александра.
Напомним, что в 2024 году Виталий Скибин смог вырваться из лап боевиков благодаря своей бабушке. 34-летний мужчина пришёл к Татьяне, чтобы присмотреть за пожилой женщиной, однако дома её не оказалось. В итоге украинские солдаты застали Скибина одного, связали и пригрозили расстрелять. Пока ВСУшники грабили соседние здания, на помощь подоспела бабушка. Она разрезала путы и сказала Виталию бежать. В итоге Скибин сутки прятался в канаве на окраине села и сбежал вместе с соседями. По пути их обстреливали ВСУ.