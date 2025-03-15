«Лена, я ещё жива!»: В Курской области бойцы ВС РФ нашли предсмертный дневник пенсионерки
Бойцы ВС РФ нашли в освобождённом селе предсмертный дневник местной пенсионерки
В освобождённом селе Мартыновка Курской области солдаты нашли предсмертный дневник местной жительницы. Записки женщины цитирует ТАСС со ссылкой на бойцов ВС РФ.
«В хате три градуса тепла, скоро конец. Вам желаю, чтобы были живы и здоровы. Я прожила много лет, хоть не хорошо. Окна все выбиты, шифер с сарая падает, и с хаты течь будет. <…> Простите меня, а я всех прощаю, очень жалко всех. <…> Думаю все про вас, чтобы были живы и здоровы, а я прожила до 77,3 лет», — говорится в письме.
Женщина обратилась к внучке Елене и начала сообщение со слова: «Я ещё жива, холодно, но дождя нет». В следующих записках жительница пишет, что мечтает о скорой и безболезненной смерти. Говорит, что свои 77 лет «прожила не очень хорошо». Она попросила родню приехать потом, найти хоть одну косточку и похоронить рядом со Светой. Солдаты обнаружили тело хозяйки дома неподалёку от дневника.
Тем временем, жители освобождённой Суджи в Курской области со слезами радости встречали российских военнослужащих, выражая им свою благодарность и поддержку. Местные стараются на камеру передать привет родным и близким и рассказать, что остались живы. Ранее стало известно, что российские военные приступили к созданию санитарной зоны в Сумской области. Местные власти пытаются насильно вывозить людей из приграничных районов, но те не хотят ехать, так как ждут русских.
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