«Лена, я ещё жива!»: В Курской области бойцы ВС РФ нашли предсмертный дневник пенсионерки

«В хате три градуса тепла, скоро конец. Вам желаю, чтобы были живы и здоровы. Я прожила много лет, хоть не хорошо. Окна все выбиты, шифер с сарая падает, и с хаты течь будет. <…> Простите меня, а я всех прощаю, очень жалко всех. <…> Думаю все про вас, чтобы были живы и здоровы, а я прожила до 77,3 лет», — говорится в письме.