В Горловке Донецкой Народной республики в результате атаки Вооружённых сил Украины погиб один мирный житель. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

« Вследствие украинской вооружённой агрессии в посёлке Озеряновка погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким », — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в селе Черкасское Поречное Курской области, которое перешло под контроль российских вооружённых сил, в разрушенной церкви были обнаружены тела погибших мирных жителей. По предварительным данным, большинство из них — пенсионеры. На трупах имеются признаки насильственной смерти. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.