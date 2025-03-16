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16 марта, 15:55

Приходько: Житель Горловки погиб в результате атаки ВСУ на ДНР

В Горловке Донецкой Народной республики в результате атаки Вооружённых сил Украины погиб один мирный житель. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

«Вследствие украинской вооружённой агрессии в посёлке Озеряновка погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким», — написал он в своём телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что в селе Черкасское Поречное Курской области, которое перешло под контроль российских вооружённых сил, в разрушенной церкви были обнаружены тела погибших мирных жителей. По предварительным данным, большинство из них — пенсионеры. На трупах имеются признаки насильственной смерти. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Ольга Сливченко
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