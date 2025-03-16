Украинский БПЛА-камикадзе убил водителя трактора в Брянской области

В Брянской области от удара украинского FPV-дрона погиб водитель сельскохозяйственного трактора. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар нанесён по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате террористической атаки водитель трактора, к сожалению, погиб», — сказано в его посте.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также пообещал оказать всю необходимую поддержку его семье. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.