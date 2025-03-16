Украинский БПЛА-камикадзе убил водителя трактора в Брянской области
В результате удара дрона ВСУ в Брянской области погиб мирный житель
В Брянской области от удара украинского FPV-дрона погиб водитель сельскохозяйственного трактора. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар нанесён по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате террористической атаки водитель трактора, к сожалению, погиб», — сказано в его посте.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также пообещал оказать всю необходимую поддержку его семье. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Минувшей ночью средства ПВО ВС РФ сбили 31 украинский беспилотник над российскими регионами. 16 БПЛА были уничтожены на Воронежской областью, 9 — над Белгородчиной, пять — над Ростовской областью, а ещё один — над Курской.
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