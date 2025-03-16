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16 марта, 11:01

Украинский БПЛА-камикадзе убил водителя трактора в Брянской области

В результате удара дрона ВСУ в Брянской области погиб мирный житель

В Брянской области от удара украинского FPV-дрона погиб водитель сельскохозяйственного трактора. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар нанесён по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате террористической атаки водитель трактора, к сожалению, погиб», — сказано в его посте.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также пообещал оказать всю необходимую поддержку его семье. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

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Минувшей ночью средства ПВО ВС РФ сбили 31 украинский беспилотник над российскими регионами. 16 БПЛА были уничтожены на Воронежской областью, 9 — над Белгородчиной, пять — над Ростовской областью, а ещё один — над Курской.

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Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Юрий Лысенко
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