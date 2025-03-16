Расчёты ПВО уничтожили 31 украинский дрон в небе над Россией за ночь
В ночь на 16 марта российские силы противовоздушной обороны уничтожили 31 вражеский беспилотник над четырьмя регионами РФ. Такими данными поделились в Министерстве обороны.
16 украинских дронов удалось сбить над Воронежской областью, ещё девять на свой счёт записали расчёты ЗРК в Белгородской области. Пять дронов поражены над Ростовской областью, а обломки последнего дрона рухнули на Курщине.
Ранее стало известно, что в Белгородской области дрон ВСУ едва не лишил жизни маму и ребёнка. Пострадавших госпитализировали с тяжёлыми травмами.
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