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15 марта, 23:35

ВСУшники едва не лишили жизни маму с ребёнком

Женщина и ребёнок тяжело ранены в результате удара ВСУ по Белгородчине

Повреждённый в результате атаки дом. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждённый в результате атаки дом. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Беспилотник ВСУ нанёс удар по частному дому в городе Губкин Белгородской области. Ранения в результате атаки получили два человека — мать и ребёнок. О последствиях происшествия рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Женщина получила тяжёлые осколочные ранения и была доставлена в Губкинскую центральную районную больницу. Семилетнего ребёнка с ранениями рук и ног отправили в Старооскольскую окружную детскую больницу.

«От удара беспилотника произошло возгорание дома — пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией огня», — добавил Гладков.

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Белгородская область оказывалась под огнём противника и днём ранее. Тогда под удар попали город Валуйки и сёла Муром и Тишанка. К счастью, никто не пострадал.

Тимур Хингеев
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