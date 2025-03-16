ВСУшники едва не лишили жизни маму с ребёнком
Женщина и ребёнок тяжело ранены в результате удара ВСУ по Белгородчине
Повреждённый в результате атаки дом. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Беспилотник ВСУ нанёс удар по частному дому в городе Губкин Белгородской области. Ранения в результате атаки получили два человека — мать и ребёнок. О последствиях происшествия рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Женщина получила тяжёлые осколочные ранения и была доставлена в Губкинскую центральную районную больницу. Семилетнего ребёнка с ранениями рук и ног отправили в Старооскольскую окружную детскую больницу.
«От удара беспилотника произошло возгорание дома — пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией огня», — добавил Гладков.
Белгородская область оказывалась под огнём противника и днём ранее. Тогда под удар попали город Валуйки и сёла Муром и Тишанка. К счастью, никто не пострадал.