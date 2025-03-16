ВСУшники едва не лишили жизни маму с ребёнком

Беспилотник ВСУ нанёс удар по частному дому в городе Губкин Белгородской области. Ранения в результате атаки получили два человека — мать и ребёнок. О последствиях происшествия рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Женщина получила тяжёлые осколочные ранения и была доставлена в Губкинскую центральную районную больницу. Семилетнего ребёнка с ранениями рук и ног отправили в Старооскольскую окружную детскую больницу.

«От удара беспилотника произошло возгорание дома — пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией огня», — добавил Гладков.