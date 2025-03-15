Боец СВО рассказал о новых воздушных боях над освобождённым Дзержинском

В Дзержинске в ДНР происходит борьба беспилотников на верёвках. Об этом рассказал командир взвода операторов БПЛА 132-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й армии ВС РФ с позывным Тунгус.

«Сейчас в основном война в небо ушла. Потому что даже в небе, когда мы разведку проводим сейчас на нашем направлении, очень активно начали летать дроны с верёвкой», — пояснил военнослужащий в беседе с РИА «Новости».

Тунгус добавил, что его подразделение осуществляет работу на Дзержинском направлении, используя разные виды дронов. В их числе — разведывательные БПЛА, FPV-дроны, гексакоптеры и устройства на оптоволокне. По словам бойца, несколько дней назад во время разведки ВС РФ обнаружили беспилотник ВСУ и вступили с ним в схватку.

«То есть дрон сверху подлетает, с верёвкой опускается, и эта верёвка сбивает твой БПЛА, или, наоборот, мы так делаем», — подчеркнул Тунгус.