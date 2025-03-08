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Регион
8 марта, 08:17

Небесная дуэль: Появилось видео «схватки» российского дрона с украинской «Бабой-Ягой»

Военкор Коц показал видео столкновения российского и украинского беспилотников

FPV-дрон российского отряда спецназначения «Вега» в воздухе начал «схватку» с беспилотником Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга». Об этом сообщил военкор Александр Коц, опубликовав видео «дуэли».

Беспилотник ВС РФ сталкивается с дроном ВСУ. Видео © Telegram / Kotsnews

«FPV-дрон отряда спецназначения «Вега» в небе схлестнулся с Бабой Ягой противника», — написал он в телеграм-канале.

По словам военкора, видео заснял беспилотник ВС РФ на Покровском направлении в зоне СВО. На кадрах видно, как устройство сталкивается с украинским БПЛА, после чего запись прерывается. Коц отметил, что после сражения украинский дрон «прилёг на землю», чтобы пропустить удар российского беспилотника, но в результате получил контрольный удар от ещё одного устройства «Веги».

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А ранее Life.ru писал, что российский дрон «прогулялся» по городку под Харьковом и уничтожил пикап ВСУ. Сначала беспилотник поприветствовал мирных жителей, а потом зафиксировал вражескую цель и ликвидировал её.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Дарья Нарыкова
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