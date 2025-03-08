Небесная дуэль: Появилось видео «схватки» российского дрона с украинской «Бабой-Ягой»
Военкор Коц показал видео столкновения российского и украинского беспилотников
FPV-дрон российского отряда спецназначения «Вега» в воздухе начал «схватку» с беспилотником Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга». Об этом сообщил военкор Александр Коц, опубликовав видео «дуэли».
Беспилотник ВС РФ сталкивается с дроном ВСУ. Видео © Telegram / Kotsnews
«FPV-дрон отряда спецназначения «Вега» в небе схлестнулся с Бабой Ягой противника», — написал он в телеграм-канале.
По словам военкора, видео заснял беспилотник ВС РФ на Покровском направлении в зоне СВО. На кадрах видно, как устройство сталкивается с украинским БПЛА, после чего запись прерывается. Коц отметил, что после сражения украинский дрон «прилёг на землю», чтобы пропустить удар российского беспилотника, но в результате получил контрольный удар от ещё одного устройства «Веги».
А ранее Life.ru писал, что российский дрон «прогулялся» по городку под Харьковом и уничтожил пикап ВСУ. Сначала беспилотник поприветствовал мирных жителей, а потом зафиксировал вражескую цель и ликвидировал её.
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