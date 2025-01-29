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Регион
29 января, 02:00

Кадыров показал, как уничтожить украинский гексокоптер «Баба-Яга»

Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в Telegram-канале видео с ликвидацией украинского дрона, именуемого «Баба-Яга». По его словам, отличие этого БПЛА в том, что им управляют через спутниковую сеть Starlink, из-за чего система радиоэлектронной борьбы неэффективна.

Однако операторы БПЛА группы «Шрама» спецназа «Ахмат» нашли способ его устранить. Описываемые события произошли на Краснолиманском направлении.

Уничтожение дрона «Баба-Яга» в зоне СВО. Видео © t.me/RKadyrov_95

«Как известно, система РЭБ не действует на «Бабу-Ягу», так как она управляется при помощи системы спутниковой связи «Старлинк». Ввиду этой особенности украинского гексокоптера наши операторы БПЛА сбивают «Бабу-Ягу» своими же дронами, тараня цель, заставляя терять управляемость», — написал Кадыров.

Более 40 украинских БПЛА «Баба-Яга» уничтожено над Курской областью за неделю
Более 40 украинских БПЛА «Баба-Яга» уничтожено над Курской областью за неделю

Он добавил, что в зоне Красного Лимана ВСУ стали чаще запускать гексокоптеры «Баба-Яга». Они более массивные и грузоподъёмные, чем БПЛА серии Mavic от DJI, но не так проворны.

Ранее Life.ru сообщал о бойце с позывным Кришна, Иване Маркове, который спас 40 человек, отвлекая три вражеских коптера. Командир ценой своей жизни сохранил товарищей и технику.

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Лия Мурадьян
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