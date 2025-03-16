На Степногорском направлении Запорожского фронта в районе н.п. Каменское российские войска уничтожили Михаила Алексеева с позывным Рембрандт, который входил в руководящий состав нацбатальона «Правый сектор»*.

Михаил Алексеев. Фото © Telegram / Владимир Рогов

По данным Рогова, Рембрандт погиб, встретившись с российским FPV-дроном, сообщил у себя в телеграм-канале председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтону понадобилась смерть Владимира Зеленского. Убить его могут его же приспешники, которые уже сумели установить контакт с новой американской администрацией. В Белом доме всё также негативно настроены в отношении главы киевского режима.