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16 марта, 10:20

Российский боевой дрон выследил и ликвидировал одного из главарей «Правого сектора»*

В Запорожской области ликвидирован один из главарей «Правого сектора»* Алексеев

Михаил Алексеев. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Михаил Алексеев. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

На Степногорском направлении Запорожского фронта в районе н.п. Каменское российские войска уничтожили Михаила Алексеева с позывным Рембрандт, который входил в руководящий состав нацбатальона «Правый сектор»*.

Михаил Алексеев. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Михаил Алексеев. Фото © Telegram / Владимир Рогов

По данным Рогова, Рембрандт погиб, встретившись с российским FPV-дроном, сообщил у себя в телеграм-канале председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

В зоне СВО ликвидирован примкнувший к ВСУ режиссёр Виталий Кокошко
В зоне СВО ликвидирован примкнувший к ВСУ режиссёр Виталий Кокошко

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтону понадобилась смерть Владимира Зеленского. Убить его могут его же приспешники, которые уже сумели установить контакт с новой американской администрацией. В Белом доме всё также негативно настроены в отношении главы киевского режима.

*Организация признана экстремистской и террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Владимир Озеров
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